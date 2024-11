Vanessa Rottenburg: Daher kennt man sie schon

Für einige Zuschauer ist Vanessa Rottenburg sicher keine Unbekannte. In Reihen wie "Inga Lindström" oder "Lena Lorenz" konnte man die Schauspielerin in den letzten Jahren im Fernsehen sehen - noch häufiger allerdings auf der Theaterbühne.



Oder waren Sie vielleicht mal in den USA? Dann haben Sie die gebürtige Augsburgerin möglicherweise sogar als Moderatorin erlebt: Sie präsentierte dort die TV-Sendung "The Casting Couch".



Fließend Englisch sprechen - das ist für die deutsch-US-amerikanische Schauspielerin kein Problem! Heute lebt und arbeitet die 39-Jährige wieder in Deutschland und wohnt in Berlin.

Bildrechte: MDR/Rudolf Wernicke

Im Fokus der Aufmerksamkeit

In den nächsten Wochen und Monaten ist Vanessa Rottenburg berufsbedingt natürlich regelmäßig in Leipzig, wo "In aller Freundschaft" gedreht wird. Dann dürfte ihr Bekanntheitsgrad nochmal enorm steigen. Fans wissen: Wer bei "In aller Freundschaft" mitspielt, steht im Fokus der Aufmerksamkeit.

Bildrechte: MDR/Rudolf Wernicke

Vorschau: Was steckt hinter der Fassade der Ärztin?