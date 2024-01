Erst zunehmen, dann abnehmen - das nennt man dann wohl einen umgekehrten Jojo-Effekt. Und das für einen einzigen Film! Aber halb so schlimm: Man könnte fast sagen, dass Hugh Jackman Glück im Unglück hatte, was diese Ernährungs-Challenges angeht, denn durch den mehrmonatigen Streik der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA mussten die Dreharbeiten zu "Deadpool 3" lange unterbrochen werden und Jackmans Körper hatte somit viel Zeit, um seine Masse zu reduzieren.

Jackman verkörperte Wolverine das erste Mal in "X-Men" (2000) und schlüpfte seither weitere acht Mal in die Rolle des Mutanten mit Selbstheilungskräften und langen Klauen. Der Kinostart von "Deadpool 3" ist für Ende Juli 2024 in Deutschland geplant.