Ob "Notting Hill", "Tatsächlich Liebe" oder "Bridget Jones" - wenn Hugh Grant über den Bildschirm flackert, sind Liebe und Romantik gepaart mit Comedy nicht weit. Damit soll jetzt allerdings Schluss sein, wie der Schauspieler in einem Gespräch mit Drew Barrymore verraten hat.



Hugh Grant, der mittlerweile seltener in Komödien, dafür aber häufiger in Dramen zu sehen ist, wurde von der Schauspielerin auf seinen Genre-Wechsel angesprochen. Seine Antwort: Er habe mittlerweile einfach bessere Angebote.



"Ich bin besser geworden…", beginnt er - korrigiert sich dann aber: "Ich bin etwas weniger schlecht geworden, seitdem ich Kinder bekommen, geheiratet habe und glücklicher geworden bin." Lachend fügt er hinzu, dass er mittlerweile "offenbar zu alt, fett und hässlich" für die Rolle des Umschwärmten in Liebeskomödien geworden sei.



Drew Barrymore, die ebenfalls in einigen Filmen dieses Genres mitgespielt hat, sieht das nicht so und wünscht sich von Grant eine filmische Reunion. Die beiden standen bereits 2007 in dem Film "Mitten ins Herz - Ein Song für dich" gemeinsam vor der Kamera.