Aufatmen bei allen Fans der "Herr der Ringe"-Filme. Wie "Warner Bros." am Donnerstag (09.05.) mitteilte, wird Hollywood mit einem neuen Filmprojekt nach Mittelerde zurückkehren. Das Filmstudio kündigte "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" ("Herr der Ringe": Die Jagd nach Gollum") für das Jahr 2026 an.