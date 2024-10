Noch vor seinem musikalischen Durchbruch mit dem Album "4630 Bochum" vor 40 Jahren hatte Herbert Grönemeyer auch auf der Bühne des dortigen Schauspielhauses und vor der Kamera gestanden. In seiner Rolle als Leutnant Werner in Wolfgang Petersens Film "Das Boot" wurde er 1981 einem größeren Publikum bekannt, in Leipzig drehte er noch vor dem Mauerfall gemeinsam mit Nastassja Kinski den Film "Frühlingssinfonie".

Das ist zwar lange her - doch so ganz hat ihn das Schauspielen wohl nicht losgelassen: Herbert Grönemeyer kann sich vorstellen, noch mal als Mime aktiv zu werden - auch wenn er sich nur für mittelmäßig talentiert hält.



Er bekomme ab und an auch mal Anfragen, "aber es ist jetzt nicht so, dass ein Schauspieler an mir verloren gegangen ist", sagte der 68-Jährige in Essen. Am Theater sei er ein "gehobener schlechter Schauspieler" gewesen.



Das würden seine Fans sicherlich anders sehen!