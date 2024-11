Der Song von Herbert Grönemeyer wurde zur Fußball-WM 2006 veröffentlicht und stürmte mit reichlich guter Laune und im Geist der Vielfalt und Toleranz die Charts. 2024 nahm Rapper Soho Bani den Song noch einmal auf. Seine Botschaft: Sorge und Wut anlässlich der Umfragen-Erfolge der AFD. Auch diese Version landete für mehrere Wochen auf Platz 1.



"Zeit, dass sich was dreht" - das war für die Junge Union Ende Oktober offenbar genau das richtige Motto, um zu vermitteln, dass der CDU-Kanzlerkandidat im Land was verändern will: Die CDU-Jugendorganisation hatte bei ihrem Treffen in Halle (Sachsen-Anhalt) während des Einlaufens von Friedrich Merz in den Saal den Song (in der neuen Version) abspielen lassen - dazu wurde anmoderiert: "Begrüßt mit mir den nächsten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland".