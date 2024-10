Helene Fischer meldet sich mit einem neuen Album zurück. Am 1. November soll es auf den Markt kommen und darauf sind - Überraschung - Kinderlieder!



Das sei schon lange ein Herzenswunsch der 40-Jährigen gewesen, sagt sie der Deutschen Presse-Agentur. "In letzter Zeit hatte ich viele Gelegenheiten, in Sachen Kinderlieder zu einem Profi zu werden", so die Sängerin - schließlich ist sie seit zwei Jahren selbst Mutter einer kleinen Tochter. Auch daraus sei die Idee entstanden, eine Sammlung bekannter Kinderlieder zu veröffentlichen.