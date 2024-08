Auch wenn man kein Schlagerfan ist: Am Song "Atemlos durch die Nacht" kam 2013 wohl niemand vorbei. Der Megahit von Helene Fischer wurde wirklich überall gespielt. Auf dem Oktoberfest, im Karneval, in der Kneipe - sogar die deutsche Fußballnationalmannschaft feierte zu ihrer Musik, nachdem sie 2014 den Weltmeistertitel gewonnen hatte. Bis heute hat Helene Fischer fast 18 Millionen Tonträger verkauft, hat eine eigene TV-Show, füllt auf ihren Tourneen ganze Stadien und gewann zahlreiche Musik- und Fernsehpreise - eine Traumkarriere. Am 5. August wird die Sängerin 40 Jahre alt.

Geboren wurde Helene Fischer 1984 in Krasnojarsk in der Region Sibirien. 1988 zog die Familie nach Deutschland, ins rheinland-pfälzische Wöllstein. Schon damals liebte sie Gesang und Tanz und machte eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin in Frankfurt am Main.