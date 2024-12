Da schlagen nicht nur Fan-Herzen höher: Wenn Helene Fischer und Ex-Freund Florian Silbereisen am 25. Dezember in der "Helene Fischer-Show" ein gemeinsames Duett anstimmen und einander tief in die Augen blicken, fangen noch immer viele an zu träumen. Doch spätestens in dieser Weihnachtssendung wird klar, dass sowohl "Flori" als auch Helene dieses Thema emotional abgeschlossen haben - auf die denkbar süßeste Weise.



So oder so - die umfangreiche Gästeliste macht geradezu "atemlos": Helene Fischer hat sich für ihre Weihnachts-Show tolle Stars an die Seite geholt. Da ist Gänsehaut garantiert!