Seit ihrem Tod lebt er bei seinem Freund und Manager Helmut Werner. Bei ihm wird er auch Heiligabend verbringen. Ganz "im Sinne und in Gedanken an meine Hannelore", verrät der 85-Jährige der Zeitschrift "Bunte" .

"Am 23. Dezember gehen wir zu Hannelore auf den Friedhof. Heiligabend schlagen wir einen Christbaum. Dann werden wir ihn gemeinsam schmücken und Weihnachtslieder singen", berichtet Heino.



Er habe schon lange keine Wünsche mehr zu Weihnachten gehabt, doch "wenn ich aber einen Wunsch hätte - dann natürlich, dass Hannelore wieder da wäre." Er hoffe, dass seine Frau in Frieden schlafe und ihn "dort, wo sie jetzt ist" eines Tages auch erwarte. "Das ist mein einziger Wunsch."



Im Januar setzt der Sänger dann seine Kirchen-Tournee fort - so wie Hannelore es gewollt hätte.