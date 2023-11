Hannelore Kramm war mehr als vier Jahrzehnte die Frau an der Seite von Schlager-Star Heino. Vor rund einer Woche, am 8. November, starb die Sängerin und Schauspielerin im Alter von 82 Jahren. Für Heino bedeutet der Tod seiner geliebten Frau einen kolossalen Verlust.

Im Gespräch mit BRISANT-Promi-Expertin Susanne Klehn schildert Heinos Manager Helmut Werner die schweren vergangenen Tage: "Sein größter Wunsch war es, sich in aller Ruhe und fernab der Öffentlichkeit von seiner Frau verabschieden zu können, und er ist dankbar dafür, dass er die Möglichkeit dazu hatte." Heino sei stark, aber auch tief erschüttert, so Werner weiter. "Er vermisst Hannelore in jedem Augenblick."