Heinos einziger Trost: "Hannelore hat nicht gelitten. Es war ein Sekunden-Tod." Trotz der Trauer möchte Heino nach vorne blicken: "Ich werde mich nicht hängen lassen. Ich will, wie die Hannelore immer so schön gesagt hat, weitersingen."

44 Jahre waren Heino und Hannelore verheiratet. Der Sänger erinnert sich noch genau an die ersten Liebes-Schlagzeilen: "Prinzessin liebt Heino, Heino liebt Prinzessin", denn Hannelore war in den 1970er-Jahren mit dem österreichischen Aristokraten Alfred Auersperg verheiratet.



Ihre Liebe war einmalig. In guten wie in schlechten Zeiten? Das zählte bei Heino und Hannelore nicht, denn schlechte Zeiten gab es nicht.