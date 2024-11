Inzwischen hat man sich an Heidi und Leni als Gesichter des italienischen Unterwäsche-Riesen "Intimissimi" gewöhnt. Doch noch vor zwei Jahren erhitzten Mutter und Tochter in zarter Wäsche die prüden Gemüter der weltweiten Internet-Trolle. Die Online-Community fand das sinnliche Dessous-Gespann "seltsam" und "verstörend", der 70-jährige US-Talkmaster Howard Stern "unangemessen". Was er wohl für Erna übrig hat?



Hoffentlich nur wohlwollende Worte, denn: Frauen in Erna Klums Alter sind in der Beauty- und Fashionszene stark unterrepräsentiert. Ernas Comeback als Model nach 52 Jahren (Heidis Mama gewann 1972 eine Misswahl) ist daher nicht nur richtig, sondern auch wichtig und könnte als Blaupause für kommende Shootings dienen.