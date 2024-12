Heidi Klum überrascht immer wieder mit ihrer ungebrochenen Vitalität. In einem Interview mit dem Magazin " Madame " verrät sie nun, dass sie noch keine Anzeichen der Wechseljahre spürt und spekuliert über die Gründe für ihr hohes Energielevel.

Ich warte immer noch darauf, dass ich in die Wechseljahre komme, Hitzewallungen und so weiter bekomme.

Die 51-Jährige vermutet zwei Ursachen für ihr Wohlbefinden. Zum einen könnte es eine familiäre Veranlagung sein, da ihre Mutter von den typischen Wechseljahresbeschwerden verschont geblieben sei. Zum anderen könnte es an den regelmäßigen Check-ups liegen. "Da erfahre ich, welche Mängel ich habe, und dann werden mir hochdosiertes Vitamin D und Eisen-Infusionen verschrieben, weil mein Speicher total leer ist. Das baut mich immer gut auf", so Klum. Und zwar so gut, dass ihr Energielevel "ungebrochen eine 10" sei.