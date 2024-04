Die Leute werden immer meckern. Heidi Klum BRISANT

Heidi Klum polarisiert - und das schon immer. Den einen ist ihre Stimme zu hoch, ihre Art zu aufgesetzt, ihr ganzes Verhalten over the top.



Trifft das einen Mega-Star wie Heidi Klum überhaupt noch? Oder lassen sie die kritischen Stimme kalt? Im Exklusiv-Interview mit BRISANT Promi-Expertin Susanne Klehn verrät Heidi, wie es in ihr wirklich aussieht.

Selbstbewusst wie Heidi

32 Jahre Rampenlicht: 1992 wurde Heidi Klum in der TV-Show "Gottschalk Late Night" zum "Model ’92" ernannt - Startschuss einer unvergleichlichen Karriere. Drei Jahrzehnte später kennt man sie auf der ganzen Welt. Die einen lieben sie, die anderen eher nicht. Und Heidi? Ihr ist das mittlerweile total egal.

Das fing schon früh an, dass ich auch von teils sehr bekannten Leuten Dinge gehört habe wie: 'Ihre Stimme ist so piepsig' oder 'Warum lacht sie immer? Warum ist sie immer so happy?' Da habe ich mir immer nur gedacht: Warum lästern die so viel? Heidi Klum BRISANT

Heidis Credo: "Jeder ist eben so, wie er ist." Klar sei ihre Stimme etwas höher als andere. "Ich könnte sie auch verstellen, aber dann wäre sie eben nicht mehr natürlich."



Ihr Learning aus dieser Zeit: Leute meckern immer, man kann es nie allen recht machen.

Ich bin so wie ich bin und entweder gefällt es den Leuten oder es gefällt ihnen nicht. Man muss einfach auf sich selbst hören und das machen, wo man Freude dran hat. Insofern habe ich früh angefangen, das zu machen, was mir Spaß macht. Heidi Klum BRISANT

Erst zu dick, dann auf den Laufstegen der Welt

Diese Einstellung hat ihr auch zu Beginn ihrer Modelkarriere geholfen.



Kaum zu glauben, aber wahr: Heidi Klum galt in den 1990er-Jahren als zu dick für den Catwalk. "Im High-Fashion-Bereich hatte ich in Mailand und Paris wirklich Probleme. Die Frauen waren damals dünner als ich."



Andere wären am Schönheitsdruck zerbrochen, nicht so Heidi Klum. Die fand sich schon damals genau richtig, wie sie ist.

Irgendwann habe ich mir gesagt: Die können sagen, was sie wollen, ich fühle mich gut so, wie ich bin, und entweder werde ich als Model einen Job mit meinen Maßen finden oder es ist eben nicht so. Heidi Klum BRISANT

Der Rest ist Geschichte...

Heidi Klum: Die singende Jukebox

Bis heute lässt sich Heidi Klum keine Grenzen setzen. The Sky is the Limit. Geht nicht, gibt's nicht. Immer auf zu neuen Ufern.



Ihr aktuelles Projekt: ein neuer Song. Zusammen mit dem niederländischen DJ Tiësto hat Heidi dem 80er-Jahre-Hit "Sunglasses At Night" neues Leben eingehaucht.



In der Vergangenheit hat Heidi Klum bereits mehrmals die Musikwelt aufgemischt. Auch privat war und ist Musik schon immer ein Thema für sie: Früher sang sie im Kirchenchor, heute immer und überall: