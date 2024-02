Let's Talk About Sex, Baby! Das lässt sich Heidi Klum nicht zweimal sagen. Im Podcast "Call her Daddy" plaudert sie intimste Details aus dem Sexleben mit Tom Kaulitz aus.



"Auf einer Skala von eins wie prüde bis zehn wie besonders experimentierfreudig, wie würdest du dich sexuell einschätzen?", will Podcast-Host Alex Cooper von Heidi Klum wissen. "Ich bin eine Neun." Dafür liefert das Model auch direkt Beweise.



Sie liebt Sexspielzeug und Liebesspielchen im Privatflugzeug. Überhaupt können sie und Tom sich "stundenlang" lieben. "Ich muss ihn nur angucken und bin scharf", gesteht Heidi Klum. "Ich hatte viele verschiedene Würstchen in meinem Leben, aber ich bin bei einer deutschen gelandet. Und die deutschen Würstchen ... was soll ich sagen."



Ihr Sex sei "endlos, wild und heiß" - und davon weiß auch ihre Tochter Leni. Als die jünger war, hat sie nämlich aus Versehen Mamas Sex-Schrank durchstöbert. Ups...