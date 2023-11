Und tatsächlich: Für ihren großen Auftritt im New Yorker Nachtclub "Marquee" brauchte es fast ein Dutzend Statisten, die Heidis Pfauenschwanz darstellten. Heidi engagierte Profis: Ihre Helfer waren allesamt Artisten des Cirque du Soleil.



Ihre Verkleidung war dieses Jahr also nicht einfach nur ein schriller Look, sondern eine wahre Zirkusnummer - passend zum Motto der Party: Go big or go home - frei übersetzt: Mach es richtig oder bleib zu Hause.