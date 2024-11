Faltige, gräuliche Haut bedeckte den gesamten Kostüm-Körper der 51-Jährigen - nur durch die Falten am Hals waren Klums Augen und Mund zu sehen.



Die Bewegungen des riesigen Kopfes mit großen blauen Kulleraugen und beweglichem rosa Mund wurden der "New York Times" zufolge von einem Mitarbeiter ferngesteuert. Klum und Kaulitz verbrachten für die Transformationen in Aliens viele Stunden in der Maske.