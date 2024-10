Und es wird alles andere als angenehm, verrät Tom Kaulitz in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood." Alleine kommt er nicht ins Kostüm und wird darin auch nicht alleine bleiben: Er steckt zusammen Ehefrau Heidi Klum in der Verkleidung.



"Ich war noch mal in einer fünfstündigen Anprobe, die wirklich unangenehm war", berichtet Tom. "Mein ganzer Körper ist voller blauer Flecken. Es wird nicht bequem und es war eine Riesen-Herausforderung." Oh, das klingt vielversprechend!