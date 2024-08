Acht Jahre lang lebte die Schweizer Komikerin in Köln. Mit Ehemann Thomas Spitzer und den beiden gemeinsamen Töchtern zog es Hazel Brugger mittlerweile aber in die hessische 21.000-Seelen-Gemeinde Gross-Umstadt. Dort wollte sich die vierköpfige Familie ein Nest bauen und engagierte dafür eine lokale Baufirma. Doch der Traum vom Familien-Domizil scheint sich zum Albtraum zu entwickeln.

Auf Instagram postete Hazel Brugger mehrere Storys, die diverse Baumängel zeigen sollen - die Probleme fangen schon vor der Haustür an. Um überhaupt ins neue Eigenheim zu kommen, muss die 30-Jährige derzeit anscheinend über ein Brett zur Tür balancieren. Die veröffentlichten Fotos zeigen außerdem unsauber verputzte Wände, sowie Steckdosen und Glühbirnen, die versetzt angebracht worden sind.



Hazels Follower sind so fassungslos wie die Bauherren selbst:



"Sorry, aber das ist ja schon krimineller Pfusch."

"Bau endet auf Au."

"Hazel???? Da kann man doch nicht leben."



Die verantwortliche Baufirma hält dagegen: "Wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann stehen wir dazu. Aber was hier gezeigt wurde, ist schlichtweg nicht unser Fehler." Was Hazel Brugger auf ihrem Instagram-Account zeige, seien keine Baumängel. "Das Haus war zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht fertiggestellt."