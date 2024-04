Lange war es still um Hollywood-Legende Clint Eastwood, doch nun wurde der 93-Jährige mal wieder in der Öffentlichkeit gesehen. Der Schauspieler und Filmemacher zeigte sich vor kurzem bei einem Vortrag der bekannten Primaten-Forscherin Dr. Jane Goodall in seinem kalifornischen Wohnort Carmel-by-the-Sea.

Nach Angaben der Daily Mail machte Eastwood einen etwas fragilen, aber dennoch munteren Eindruck - mit zerzaustem Haar und lässigem Outfit. Dem Bericht zufolge unterhielt er sich mit anderen Gästen und lauschte aufmerksam den Worten von Dr. Goodall.



Auch beruflich ist Eastwood noch aktiv. Aktuell sollen die Dreharbeiten für den Film "Juror No. 2" laufen. Eastwood steht dabei zwar nicht selbst vor der Kamera, ist aber als Regisseur und Produzent aktiv. Möglich, dass es sein letzter Film wird.

Sie sind DAS US-Traumpaar: NFL-Profi Travis Kelce und Superstar Taylor Swift. Doch wie sind die beiden eigentlich ein Paar geworden? "Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe", hat Kelce nun in einem Podcast verraten. Das Problem: Taylor Swift interessierte sich vor ihrer Beziehung mit Kelce überhaupt nicht für Sport.

Um die Aufmerksamkeit von Swift zu kriegen, musste sich Kelce also etwas einfallen lassen. "Ich weiß genau, wie ich es gemacht habe", fährt Kelce in dem Podcast fort und erzählt, dass er letzten Sommer Swift nach ihrem Konzert in Kansas City "den Ball zugespielt" und sie zu seinem Football-Spiel eingeladen habe.



Der Rest ist Geschichte - und Taylor Swift seitdem offenbar ein Football-Fan.



Und dann wurde Kelce in dem Interview noch ganz romantisch: "Ich habe derzeit eine Menge Spaß im Leben. Ich fliege einfach hoch hinaus und genieße alles." Hoffentlich bleibt das für die beiden auch noch ganz lange so.

11.04.2024 | Halle Berry musste für einen Film ein Eichhörnchen häuten

Dass Schauspielerinnen und Schauspieler für ihre Filme immer mal wieder an Grenzen gehen müssen, das weiß man. Aber das, was Halle Berry da nun erzählt hat, zieht einem doch die Socken aus: Die Oscar-Preisträgerin hat für ihren neuen Film "Never Let Go" gelernt, Eichhörnchen zu häuten! Kleine, süße Eichhörnchen!

In dem Thriller (US-Kinostart im September) spielt sie eine Mutter, die mit ihren Söhnen im Wald ums Überleben kämpft. Die Arbeit sei eine krasse Herausforderung gewesen, zitiert das Magazin "The Hollywood Reporter" die 57-Jährige. Das glaubt man Halle Berry gern.



Ob sie ihren Kindern wohl den Film zeigen wird? Eher nicht. Ihr zehnjähriger Sohn bekäme wohl lange Zeit Albträume, sagte Berry. "Er hat mal den Trailer eines Gruselfilms gesehen und wir haben ein Jahr gebraucht, um ihn dazu zu bringen, alleine ins Bett zu gehen."

