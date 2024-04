Immer wieder zieht es Fans von Harry Styles aus der ganzen Welt in seinen Heimatort in England: Holmes Chapel. Alleine im vergangenen Jahr sollen etwa 5.000 Menschen dorthin gepilgert sein - auf den Spuren des Sängers. So besuchen Fans beispielsweise regelmäßig die Bäckerei, in der Styles jahrelang jobbte.



Nun will die Stadt offenbar einen Touristenführer mit Fan-Wissen einstellen. Das berichten britische Medien. Dafür soll es sogar ein richtiges Casting geben. Ab Sommer sollen dann die geführten Touren rund um die wichtigsten "Harry-Styles-Orte" beginnen.



Dazu gehören seine High School, das Reihenhaus, in dem er groß geworden ist, und auch ein chinesisches Restaurant, in das er Sängerin Taylor Swift ausführte.