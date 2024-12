Hans Peter Wilhelm Kerkeling - kurz "Hape" - wurde am 9. Dezember 1964 in Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen geboren. Er ist der Sohn einer Floristin und eines Tischlers.



Aufgewachsen ist er in einem katholischen Umfeld. Auch heute liest er gern noch in der Bibel - obwohl er mittlerweile aus der Kirche ausgetreten ist.