"Krebs ist ein Arschloch" heißt der Bestseller von Jessica Cancro aus dem Jahr 2019 und niemand wüsste das besser als Deutschlands Handball-Nationaltrainer Alfred Gislason. Seine Frau Kara starb im Mai 2021. Da war Gislason gerade mal ein Jahr Bundestrainer - und damit raus aus dem hektischen Liga-Alltag. "Wir wollten eigentlich mehr Zeit miteinander verbringen", erzählt der 64-Jährige in der ARD-Doku "Handball-WM 2024: Die deutschen Stars privat wie nie".



Zusammen hatten sie einen alten Hof in der Nähe von Magdeburg gekauft und nach und nach ausgebaut. Hier wollten sie zusammen alt werden. Dass Gislason nicht daran zerbrochen ist, liegt zum einem an seiner Familie in Island (drei Kinder, vier Enkelkinder) - und an seiner neuen Partnerin Hrund Gunnsteinsdóttir.