Sandpapier oder Rasierklingen? Da sind sich die Mega-Stars Halle Berry und Drew Barrymore nicht ganz einig. Auf jeden Fall kann sich Sex in den Wechseljahren eher unangenehm anfühlen, wissen beide aus eigener Erfahrung - vor allem, wenn frau unter Scheidentrockenheit leidet.

Kein Thema für den Smalltalk auf der Couch? Das sehen Drew Barrymore und Halle Berry ganz anders: Offen und entspannt sprechen sie in der "Drew Barrymore Show" darüber, wie wenig sie noch vor einigen Jahren über das Thema Wechseljahre wussten.



Und damit sind sie nicht allein: "Mein Arzt sagte mir 'Sie haben einen schlimmen Fall von Herpes'", erinnert sich Halle Berry. Sie hatte wegen Blasenproblemen ärztliche Hilfe gesucht. Und auch, als das später ausgeschlossen wurde, wusste der Mediziner nicht, was ihr Problem sein könnte.



Als die Hollywood-Schauspielerin selbst begann zu recherchieren, fand sie etwas ganz anderes heraus: "Scheidentrockenheit haben viele Frauen in den Wechseljahren - und alle meine Symptome passten dazu", erinnert sich die 58-Jährige.