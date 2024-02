In der Nacht von Sonntag auf Montag (04. - 05.02.) versammelt sich wieder alles, was in der Musikwelt Rang und Namen hat - und zwar bei der Verleihung der Grammy Awards in Los Angeles, dem wohl wichtigsten Musikpreis der Welt.

Wer hat das "Album des Jahres"?

Dieses Jahr stehen die Awards ganz im Zeichen von sehr talentierten und extrem erfolgreichen Frauen aus dem Musikbusiness. Um das zu erkennen reicht ein Blick auf die Nominierungslisten: Taylor Swift, SZA, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Victoria Monét, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Dua Lipa und andere Superstars dürfen sich Hoffnungen auf das vergoldete Grammofon machen. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

In der mutmaßlich wichtigsten Kategorie "Album des Jahres" schickt sich Taylor Swift an, den Preis bereits zum vierten Mal zu gewinnen - dieses Mal mit dem Album "Midnights". Experten und Buchmacher schätzen die Chancen dafür nicht schlecht ein. Swifts härteste Konkurrenz dürfte die amerikanische Singer-Songwriterin SZA sein, die mit ihrem Album "SOS" an den Start geht. Insgesamt ist SZA neunmal nominiert und damit die chancenreichste Künstlerin des Abends.

Ein Mann in Hauptkategorien am Start

Ähnlich hochkarätig sieht es in den beiden anderen Hauptkategorien "Single des Jahres" und "Song des Jahres" aus. Dort tritt ein einziger Mann gegen die weiblichen Stars an: Der eklektische Künstler Jon Batiste (Album "World Music Radio") ist für die Songs "Worship" und "Butterfly" nominiert. Bildrechte: © RB/Louis Browne

In einer anderen Kategorie konnte ein männlicher Superstar bereits jubeln: Rockstar Jon Bon Jovi ist im Vorfeld der Verleihung mit dem Ehrenpreis "Person des Jahres" gewürdigt worden. Musik sei ein "Geschenk", sagte der Sänger bereits am Freitag bei der Entgegennahme der Auszeichnung. Immer wenn er seine Gitarre anstimme, erinnere ihn dies daran, dass er mit dem Instrument "eine Freundin fürs Leben" habe, so Bon Jovi.

94 Grammofone werden verliehen