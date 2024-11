Am 2. Februar 2025 werden wieder die Grammy Awards verliehen - der wichtigste Preis der Musikindustrie. Hier kommt zusammen was Rang und Namen hat - oder es mal haben möchte. Das sorgt für viele spannende Momente, Überraschungen und Rekorde. Ein Rückblick auf 66 Grammy-Verleihungen:

Die Rekordhalter: Wer räumt am meisten ab?

Wenn es um Rekorde geht, führt kein Weg an Beyoncé vorbei. "Queen B" hält mit unglaublichen 32 Trophäen den Rekord für die meisten Grammy-Auszeichnungen. Ihren bislang letzten Preis durfte sie 2023 mit nach Hause nehmen und überholte damit den bisherigen Rekordhalter Georg Solti, einen ungarisch-britischen Dirigenten, der stolzer Besitzer von 31 Grammy-Grammophonen ist.



Die Rekordgeschichte der Grammy-Preise liegt offenbar ganz klar im Hause Carter. Beyoncés Ehemann Jay-Z, der mit bürgerlichem Namen Shawn Carter heißt, steht ihr in (fast) nichts nach. Niemand durfte sich bisher so häufig über eine Nominierung freuen wie seine Ehefrau - ganze 99 Mal durfte sie schon auf einen Preis hoffen. Doch der Platz hinter ihr gehört Jay-Z. 88 Mal war der Rapper schon nominiert.

Bildrechte: IMAGO / MediaPunch

Es gibt übrigens auch einen Rekordhalter für den Abräumer eines Abends. Dieser Titel wird dem "King of Pop" Michael Jackson zu eigen. 1984 sahnte er gleich acht Grammys ab. Kein Wunder, sein Album "Thriller" hatte in selbigem Jahr die Musikwelt im Sturm erobert.

Bildrechte: IMAGO / MediaPunch

Die "Big Four" - die wichtigsten Kategorien

Vier Kategorien wird bei der Grammy-Verleihung jährlich besonders entgegengefiebert: "Album des Jahres", "Song des Jahres", "Bester Neuer Künstler" und "Record of the year" (Preis für die Gesamtproduktion und Aufnahme eines Songs). Als erster Künstler konnte sich Christopher Cross glücklicher Preisträger all dieser Kategoriennennen - und das sogar in einem Jahr! Bisher konnten nur Adele und Billie Eilish in seine Fußstapfen treten.

Bildrechte: IMAGO / UPI Photo

Taylor Swift: Die Königin des Album des Jahres

Taylor Swift ist eine wahre Grammy-Sensation: Bei der Verleihung 2024 schrieb die Popsängerin Geschichte, als sie zum vierten Mal den Preis in der Kategorie "Album des Jahres" mit nach Hause nehmen durfte - das hat vorher noch niemand geschafft. Mit ihrer vierten Trophäe überholte sie Musikgrößen wie Stevie Wonder, Frank Sinatra und Paul Simon, die alle jeweils "nur" drei Mal in dieser Kategorie gewonnen haben.



Ein weiterer Erfolg für Swift: Niemand zuvor war häufiger in der Kategorie "Song des Jahres" nominiert. Diese Liste führt die 34-Jährige mit sieben Nominierungen an. Der Erfolg bleibt bisher allerdings unbelohnt. Trotz der vielen Nominierungen hat Taylor in dieser Kategorie noch nie gewonnen.

Bildrechte: IMAGO / Depositphotos

Fast nicht zu glauben, aber tatsächlich wahr: Einige der größten Künstler der Musikgeschichte haben es niemals geschafft, ein goldenes Grammophon zu gewinnen.



Bob Marley, Diana Ross, Katy Perry, Tupac, Jimi Hendrix, ABBA, Jennifer Lopez oder Queen sind ein paar Beispiele dafür.

Bildrechte: IMAGO / ZUMA Press

Das war der größte Grammy-Skandal

In 66 Jahren Grammy-Verleihung darf natürlich auch ein waschechter Skandal nicht fehlen. Für den sorgte das Pop-Duo Milli Vanilli im Jahr 1990. Die beiden Musiker gewannen den den Preis für "Bester Newcomer". Die Freude war groß, der anschließende Fall umso größer.



Einige Monate später kam raus, dass Fab Morvan und Rob Pilatus ihre Hits Playback eingesungen haben. Die tatsächlichen Stimmen auf ihrer Platte stammten von anderen Künstlern. Das Duo musste ihren Grammy wieder abgeben.

Auch deutsche Grammy-Gewinner