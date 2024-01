Mehr Grund zur Freude gab es da bei den Kollegen von "Oppenheimer": Mit fünf Auszeichnungen in den wichtigsten Kategorien ist der Kinofilm der größte Gewinner der diesjährigen Verleihung. "Oppenheimer"-Hauptdarsteller Cillian Murphy wurde als bester männlicher Schauspieler in einem Drama geehrt, sein Kollege Robert Downey Jr. als bester Nebendarsteller.

Enttäuschung für deutsche Film-Fans: Schauspielerin Sandra Hüller durfte auf einen Golden Globe in der Kategorie "Beste Schauspielerin" hoffen. Allerdings zog Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon") an ihr vorbei.



Kleines Trostpflaster: Das Justizdrama "Anatomie eines Falls", in dem Sandra Hüller die Hauptrolle spielt, wurde zum besten nicht-englischsprachiger Film gekürt.