Bei den Serien-Nominierungen für die Golden Globes zeichnen sich zwei klare Favoriten ab: "The Bear" und "Only Murders in the Building". "The Bear" fürt das Feld mit fünf Nennungen an. Die Dramedy-Serie, die sich um einen Chicagoer Sandwich-Shop dreht, ist unter anderem als "Beste Fernsehserie - Musical oder Komödie" nominiert.



Auch die Serie "Only Murders in the Building" setzt ihren Erfolgskurs fort - mit vier Nominierungen. Die Mischung aus Krimi und Komödie, in der Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez als ungleiche Hobby-Detektive in New York City brillieren, ist ebenfalls in der Kategorie "Beste Fernsehserie - Musical oder Komödie" vertreten. Zudem sind alle drei Hauptdarsteller als "Beste Schauspieler in einer Fernsehserie" nominiert - für Selena Gomez ist es die zweite Nominierung als Schauspielerin bei den Golden Globes 2025.