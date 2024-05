Gina Lollobrigida (†95), von ihren Landsleuten stolz "Gina nazionale" genannt, führte ein Leben in Extravaganz: Italiens Kult-Schauspielerin und Vollzeitdiva liebte den großen Auftritt: Es musste funkeln, glitzern, glänzen. Ihre Schmuckkollektion? Legendär. Ihr privater Kleiderfundus? Nur aus den besten Modehäusern. Dazu die wertvollsten Geschenke ihrer zahlreichen Verehrer.



Rund ein Jahr nach ihrem Tod wird ihr Besitz nun in Genua an der italienischen Riviera versteigert. Ihr Nachlass gewährt tiefe Einblicke in das Leben einer nationalen Ikone.