Kaum einer in der Schlagerbranche ist so produktiv und erfolgreich wie G.G. Anderson: Gerade veröffentlichte er sein 30. Album "Sieben Leben"! Neben seinen eigenen Superhits wie "Mama Lorraine", "Cheerio" und "Sommernacht in Rom" komponierte er unzählige Erfolgstitel für Stars wie Mary Roos, Jürgen Drews oder die Wildecker Herzbuben. Und eben auch für Roland Kaiser, mit dem ihn eine lange gemeinsame Geschichte verbindet.