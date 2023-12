Wie die "Bild"-Zeitung aus dem Umfeld der Familie erfahren haben will, litt Wolfgang Schäuble seit Jahren an Krebs. Nun scheint er den Kampf gegen die Krankheit verloren zu haben. Wolfgang Schäuble hinterlässt insgesamt vier Kinder und Ehefrau Ingeborg, mit der er seit 1969 verheiratet war.

Schäuble war mehr als sechs Jahrzehnte in der deutschen Politik aktiv. Nach dem Abitur in Freiburg studierte er Jura, mit 19 trat er der Jungen Union bei - es zog ihn früh in die Politik.



Seit 1972 saß er ohne Unterbrechung im Bundestag – niemand gehörte dem Parlament länger an als er. Wolfgang Schäuble war Minister, CDU-Chef, Fraktionsvorsitzender und Präsident des Deutschen Bundestages.



Ein besonderer Meilenstein seiner Karriere: Nach dem Mauerfall handelte er den Einigungsvertrag mit aus. Kurz darauf änderte sich Wolfgang Schäubles Leben auf tragische Weise.