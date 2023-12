Der ehemalige Bundestagspräsident und CDU-Politiker Wolfgang Schäuble ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Er sei im Kreise seiner Familie am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 20 Uhr friedlich eingeschlafen.



Wie die "Bild"-Zeitung aus dem Umfeld der Familie erfahren haben will, litt Wolfgang Schäuble seit Jahren an Krebs. Nun scheint er den Kampf gegen die Krankheit verloren zu haben.



Wolfgang Schäuble hinterlässt insgesamt vier Kinder und Ehefrau Ingeborg, mit der er seit 1969 verheiratet war.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Kay Nietfeld

Zuletzt hatte sich Wolfgang Schäuble aus der aktiven Politik zurückgezogen, um für seine Frau da zu sein. Ingeborg Schäuble hatte im Juli 2023 in ihrer Heimatstadt Offenburg einen Fahrradunfall, landete sogar für kurze Zeit auf der Intensivstation.

Wolfgang Schäuble: Ein Leben für die Politik

Schäuble war mehr als sechs Jahrzehnte in der deutschen Politik aktiv. Nach dem Abitur in Freiburg studierte er Jura, mit 19 trat er der Jungen Union bei - es zog ihn früh in die Politik.



Seit 1972 saß er ohne Unterbrechung im Bundestag – niemand gehörte dem Parlament länger an als er. Wolfgang Schäuble war Minister, CDU-Chef, Fraktionsvorsitzender und Präsident des Deutschen Bundestages.



Ein besonderer Meilenstein seiner Karriere: Nach dem Mauerfall handelte er den Einigungsvertrag mit aus. Kurz darauf änderte sich Wolfgang Schäubles Leben auf tragische Weise.

Bildrechte: picture alliance/Harry Melchert/dpa

Attentat auf Wolfgang Schäuble

Am 12. Oktober 1990, nur gut eine Woche nach der Wiedervereinigung, erlangte Wolfgang Schäuble auch außerhalb des Politik-Kosmoses traurige Bekanntheit.



Die ersten gesamtdeutschen Bundestagswahlen stehen im Dezember bevor. Wolfgang Schäuble ist auf einer Wahlkampfveranstaltung, als ein Mann zwei Schüsse auf ihn abfeuert. Die Revolverschüsse treffen Schäuble in den Kiefer sowie in den Rücken und verletzen die Wirbelsäule.



Der Politiker wird lebensgefährlich verletzt, zwei Tage später vermelden seine Ärzte: Wolfgang Schäuble ist außer Lebensgefahr. Er bleibt nach dem Attentat allerdings querschnittsgelähmt. Seine politische Karriere setzte er trotz des Angriffs fort.