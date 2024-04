Die deutsche Schauspielerin Vera Tschechowa ist tot. Sie ist am Mittwoch im Alter von 83 Jahren "nach kurzer, schwerer Krankheit" gestorben.



Also Spross einer Schauspiel-Dynastie widmete auch Vera Tschechowa ihr Leben Film und Fernsehen. Bereits mit ihrem ersten Film "Witwer mit fünf Töchtern" (1957) spielte sie sich an der Seite von Heinz Erhardt in die Herzen einer ganzen Nation. Ein Jahr später folgte die Rolle, die ihr einen lebenslangen Spitznamen bescheren sollte: "Das Mädchen mit den Katzenaugen".



In ihrer jahrzehntelangen Schauspielkarriere wirkte Vera Tschechowa in fast 100 Produktionen mit. 2022 - 65 Jahre nach ihrem Filmdebüt - stand Vera Tschechowa für "Rex Gildo – Der letzte Tanz" ein letztes Mal vor der Kamera.