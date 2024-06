Der Bürgermeister von Honolulu, Rick Blangiardi, bezeichnete den Tod des Surfers als "tragischen Verlust". Damit bestätigten die Behörden auch offiziell, dass es sich bei Tamayo Perry um das Opfer handelt, nachdem seine Angehörigen benachrichtigt worden waren.



"Tamayo Perry war ein von allen geliebter Rettungsschwimmer, der an der Küste Hawaiis sehr bekannt war, und ein weltweit bekannter Profi-Surfer", sagte Kurt Lager in einer Erklärung. "Unser Beileid geht an Tamayos Familie und an seine gesamte Rettungsschwimmer-Einheit. Wir bitten darum, dass seine Familie in dieser Zeit etwas Privatsphäre braucht."