Die irische Sängerin Sinéad O'Connor ist eines natürlichen Todes gestorben. Das hat ein Gerichtsmediziner des Southwark Coroner's Court in London festgestellt, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtet. Gegenüber dem Magazin " Variety " hat das Büro des Gerichtsmediziners in einer Erklärung die natürliche Todesursache der Sängerin bestätigt. Der Leichenbeschauer habe deshalb nun die Untersuchung ihres Todes eingestellt.

Sinead O'Connor ist am 26. Juli 2023 im Alter von 56 Jahren gestorben. Die Sängerin und Songwriterin wurde "nicht ansprechbar" in ihrem Haus in London aufgefunden und von der Polizei für tot erklärt. Die Polizei teilte damals mit, dass sie den Todesfall der Sängerin nicht als verdächtig einstufe und die Gerichtsmedizin die offizielle Todesursache feststellen solle.



Zwei Wochen später haben Tausende Menschen in Irland Abschied von der Sängerin genommen und ihr die letzte Ehre erwiesen.