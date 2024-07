Nach jahrelangem Kampf gegen den Krebs ist Shannen Doherty gestorben, wie eine Sprecherin der Schauspielerin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor berichtete das "People"-Magazine über den Tod der 53-Jährigen.



Die Sprecherin erklärte, "die hingebungsvolle Tochter, Schwester, Tante und Freundin" sei von "ihren Lieben und ihrem Hund Bowie umgeben" gewesen, als sie am Samstag, den 13. Juli 2024, für immer ihre Augen schloss. Bekannt wurde Shannen Doherty in den 1990er-Jahren unter anderem durch ihre Rolle in der Serie "Beverly Hills 90210".

Schockdiagnose Brustkrebs

Im Februar 2015 erhielt Shannen Doherty erstmals die Schockdiagnose Brustkrebs. 2017 dann die Entwarnung: Obwohl der Krebs bereits gestreut hatte, war die Krankheit am abklingen. 2018 konnten keine Tumorreste mehr nachgewiesen werden. Shannen Doherty gab sich hoffnungsvoll und kämpferisch.



2020 dann der Rückschlag: Im Februar wurde bekannt, dass die Krankheit zurückgekehrt war – Brustkrebs im vierten Stadium. Unheilbar. Auf Instagram dokumentierte sie offen und ungeschönt ihren Kampf gegen den Krebs. Im Juni 2021 schrieb sie noch:

Ich habe gelebt. Ich liebe es, dass ich gelebt habe und dass mein Gesicht mein Leben widerspiegelt. Ich habe viel überlebt, ja Krebs, aber mehr als das. Ich umarme mich jetzt. Ich möchte endlich mehr Frauen wie mich sehen. Frauen wie wir. Shannen Doherty

Bildrechte: Getty Images

Metastasen im Gehirn und Knochen: "Meine Angst ist offensichtlich"

Im Juni 2023 meldete sich Shannen Doherty mit einer weiteren Schockdiagnose bei ihren Fans. Sie teilte den bedrückenden Moment, als sie erfuhr, dass sich inzwischen auch Metastasen im Gehirn gebildet hatten. "Meine Angst ist offensichtlich", schrieb sie auf Instagram.



Und der Krebs breitete sich weiter aus: Im November gab sie im Interview mit dem "People"-Magazin bekannt, dass mittlerweile auch ihre Knochen befallen seien. "Ich will noch nicht sterben", sagte sie damals.



War es zuvor ruhig um die Schauspielerin geworden, suchte sie nun wieder mehr die Öffentlichkeit. Interviews, Podcast-Auftritte und Social-Media-Posts: Shannen Doherty hatte noch etwas zu sagen, wollte anscheinend reinen Tisch machen und ihre Sicht der Dinge darstellen.



So rechnete sie mit ihrer ehemaligen "Charmed"-Kollegin Alyssa Milano und ihrem Ex-Mann Kurt Iswarienko ab. Doherty und Iswarienko trennten sich Anfang des Jahres - ausgerechnet, als Shannen erfuhr, dass sich mittlerweile auch Metastasen im Gehirn gebildet hatten. Er soll sie betrogen haben. Im Podcast "Let's Be Clear" berichtete sie, dass sie kurz vor ihrer Gehirn-OP von der Affäre ihres Ehemannes erfuhr.

Shannen Doherty: Das Auf und Ab ihres Lebens

Shannen Doherty stand früh im Rampenlicht: Erwachsen wurde sie vor der Kamera – was positive und negative Seiten mit sich brachte. Am Anfang ihrer Karriere galt sie als Everybody's Darling, später als schwierig und divenhaft.



Ein Blick auf ihr bewegtes Leben:

Karriere als Kinderstar

Shannen Doherty ist ohne Zweifel eines der bekanntesten Serien-Gesichter der USA. Ob "Unsere kleine Farm", "Beverly Hills 90210" oder "Charmed": Viele wuchsen mit der Schauspielerin auf. Doch ausgerechnet ihre eigenen Eltern musste Shannen einst von ihrem schauspielerischen Talent überzeugen.



Shannen Doherty kam 1971 in Tennessee als Tochter eines Hypothekenberaters und der Besitzerin eines Schönheitssalons auf die Welt. Bereits als Kind spielte sie gern Theater. Eine ihrer ersten Rollen: Zwerg "Sneezy" in "Schneewittchen und die sieben Zwerge". Prompt wurde sie von einem Agenten entdeckt. Der verschaffte ihr schnell erste TV-Rollen.

Bildrechte: imago images/Everett Collection

Ihren endgültigen Einstieg ins Hollywood-Geschäft verdankte Shannen Doherty niemand Geringerem als TV-Liebling Michael Landon. Der Schauspieler, Drehbuchautor, Fernsehregisseur und -produzent wurde durch einen Gastauftritt von Shannen in der damals beliebten Serie "Vater Murphy" auf sie aufmerksam. Michael Landon war von der Schauspielleistung der Zehnjährigen so begeistert, dass er sie vom Fleck weg für seine Serie "Unsere kleine Farm" engagierte. Dort spielte sie von 1982 bis 1983 die Rolle der Jenny Wilder. Dadurch wurde Shannen Doherty weltweit bekannt, denn die US-Serie wurde in mehr als hundert Ländern ausgestrahlt und gilt mittlerweile als Klassiker der TV-Geschichte.

Bildrechte: images/Mary Evans

Nach ihrem Erfolg in "Unsere kleine Farm" wurde es ruhig um Shannen Doherty. Die nächsten Jahre spielte sie kleinere Rollen in "Highway to Heaven" oder "Magnum". Ihre erste Hauptrolle konnte sie erst wieder 1988 in der schwarzen Komödie "Heathers" ergattern. Hier spielte die damals 17-Jährige an der Seite von Winona Ryder die intrigante Highschool-Schülerin Heather. Nach durchweg sympathischen Rollen konnte Shannen Doherty hier erstmals ihr Facettenreichtum unter Beweis stellen.

Bildrechte: imago images/Everett Collection

Durchbruch mit "Beverly Hills 90210"

Nur zwei Jahre nach "Heathers" wurde Shannen Doherty für die Rolle der Brenda Walsh in "Beverly Hills, 90210" gecastet – die Serie, durch die sie unsterblich werden sollte. Quasi über Nacht avancierte Shannen Doherty zusammen mit ihren Schauspielkollegen zu den absoluten Teenie-Idolen der 1990er-Jahre.



Doch der Ruhm hat auch seine Schattenseiten, das musste Shannen Doherty am eigenen Leib erfahren. Negativ-Schlagzeilen und Gerüchte um angebliche Affären, Alkoholexesse und Streitereien mit Kollegen häuften sich – und das hatte Folgen: Nach vier Staffeln "Beverly Hills, 90210" war schon wieder Schluss. Angeblich führten ihre Unpünktlichkeit und zahlreiche Streitereien mit anderen Darstellern dazu, dass Shannen Doherty vom Produzenten Aaron Spelling entlassen wurde.



Und tatsächlich soll es damals am Set hoch hergegangen sein. Anlässlich der Neuauflage der Kultserie erinnerten sich die Schauspieler an Streitereien inklusive Handgreiflichkeiten zurück: In einer Folge von "BH90210" konfrontierte Shannen Doherty Jennie Garth, die damals Kelly Taylor spielte: "Du hast mir damals ein ganzes Haarbüschel herausgerissen." Kollegin Tori Spelling habe das Drama live mitbekommen und sich im Ankleidezimmer versteckt.

Bildrechte: IMAGO / Everett Collection

Weiterer Serien-Erfolg mit "Charmed"

Die 1990er-Jahre waren DAS Erfolgs-Jahrzehnt für Shannen Doherty. Nach ihrem Serien-Aus bei "Beverly Hills, 902010" wurde sie 1998 für die Mysterie-Serie "Charmed" gecastet. An der Seite von Alyssa Milano und Holly Marie Combs spielte sie eine von drei Hexen-Schwestern, die immer wieder gegen böse Mächte kämpfen mussten - ein Überraschungserfolg!



Doch so erfolgreich die Serie auch war: Die Geschichte wiederholte sich. Nach nur drei Jahren war Schluss. Schuld waren angeblich wieder einmal Streitereien mit der Produktionsfirma und Serienkollegin Alyssa Milano.

Bildrechte: IMAGO / Everett Collection

Darauf folgte ein berufliches Auf und Ab. An ihre Erfolge aus den 90ern konnte Shannen Doherty in den 2000er-Jahren nicht wieder anknüpfen. Schuld daran war vielleicht auch ihr schlechter Ruf. In Film- und TV-Kreisen galt sie als "schwierig". 2008 und 2009 trat sie in sieben Episoden von "90210", dem Spin-Off zu "Beverly Hills, 90210", auf. 2018 erhielt sie eine Nebenrolle in "Heathers", einer Neuauflage ihres 80er-Jahre-Erfolgs.



Rührend: Nach dem überraschenden Tod ihres Beverly-Hills-Kollegen Luke Perry, ehrte sie ihn mit einem Gastauftritt in dessen letzter Serie "Riverdale".

Shannen Doherty privat: Hochzeiten – Aller guten Dinge sind drei?

Auch ihr Privatleben blieb zeitlebens turbulent: Mit nur 22 Jahren trat Shannen Doherty mit Ashley Hamilton, Sohn des Schauspielers George Hamilton ("Der Denver Clan", "Der Pate",), vor den Traualtar. Nach sechs Monaten war Schluss.



Knapp neun Jahre später heiratete Shannen Doherty Rick Salomon, der nur ein Jahr nach der Hochzeit durch sein Sex-Video mit Paris Hilton zweifelhafte Berühmtheit erlangte. Darauf folgte eine Beziehungspause von gut zwölf Monaten. Dann fand das Paar erneut zusammen - doch die neu aufgeflammte Liebe war nicht von langer Dauer.



2011 heiratete Shannen Doherty dann zum dritten Mal: den Fotografen Kurt Iswarienko. Beide trennten sich Anfang 2023. In einem emotionalen Instagram-Post schrieb sie über die schwere Zeit:

Diese Angst...dieser Aufruhr...das Timing von all dem...das hier ist, wie Krebs aussehen kann. Shannen Doherty

