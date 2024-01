Trauer in der Musikwelt: James Kottak, ehemaliger Schlagzeuger der Scorpions, ist im Alter von 61 Jahren in seiner Heimatstadt Louisville (Kentucky) verstorben. Gut 20 Jahre lang war der Drummer Teil der erfolgreichsten deutschen Hardrock-Band aller Zeiten. Die Umstände des Todes blieben unklar.



James Kottaks Band-Kollegen würdigten den Ausnahmemusiker in einem emotionalen Statement auf ihrer Website und auf Social Media: