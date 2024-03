Der frühere Eishockey-Star soll die Tennis-Karriere seiner Ex-Freundin sehr unterstützt haben. Immer wieder begleitete er sie zu Turnieren.



Aryna Sabalenka steht derzeit auf Platz zwei der Tennis-Weltrangliste und gehört damit zur absoluten Elite des Sports. Zwei Grand-Slam-Titel konnte sie in den vergangenen Jahren gewinnen. Auch in Miami zählt sie zum Favoritenkreis.



Dem Vernehmen nach hat sie ihr Auftakt-Match am Freitag (22.03.) trotz des Schicksalsschlags nicht abgesagt. Für Medienanfragen steht sie nach Angaben von "The Tennis Letter" aber nicht zur Verfügung.