Der frühere Eishockey-Star soll die Tennis-Karriere seiner Freundin sehr unterstützt haben. Immer wieder begleitete er sie zu Turnieren, so auch zu den Miami Open, die am 17. März begannen.



Aryna Sabalenka steht derzeit auf Platz zwei der Tennis-Weltrangliste und gehört damit zur absoluten Elite des Sports. Zwei Grand-Slam-Titel konnte sie in den vergangenen Jahren gewinnen. Auch in Miami zählt sie zum Favoritenkreis.



Dem Vernehmen nach hat sie ihr Auftakt-Match am Donnerstag (21.03.) trotz des Schicksalsschlags nicht abgesagt. Für Medienanfragen steht sie nach Angaben von "The Tennis Letter" aber nicht zur Verfügung.