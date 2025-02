Duette lagen der Sängerin: Gemeinsam mit Soul-Star Donny Hathaway sang sie Hits wie "Where Is the Love" und "The Closer I Get to You" und schuf damit Klassiker der Soul- und R&B-Musik. In den 80er- und 90er-Jahren nahm sie weitere erfolgreiche gemeinsame Songs auf, so mit mit Peabo Bryson ("Tonight I Celebrate My Love") und Maxi Priest ("Set the Night to Music").



Roberta Flack war die erste Künstlerin, die den Grammy für die Schallplatte des Jahres zwei Jahre in Folge gewann - ein einzigartiger Erfolg in der Musikgeschichte.