Der US-Schauspieler Richard Chamberlain ist im Alter von 90 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls auf Hawaii gestorben. Das berichten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seinen Sprecher und langjährigen Partner Martin Rabbett. Am Montag (31. März) hätte er seinen 91. Geburtstag gefeiert.

Unser geliebter Richard ist jetzt bei den Engeln. Er ist frei und schwebt zu den geliebten Menschen vor uns. Wir sind so glücklich, ihn gekannt zu haben. Martin Rabbett Variety

Richard Chamberlain war der TV-Herzensbrecher

Jahrzehntelang galt Richard Chamberlain (geboren 1934 in Los Angeles) als Hollywoods "Prinz Charming", sein Lächeln und seine blonden Haare machten ihn zum TV-Herzensbrecher.



In den 1960er Jahren bekam er als erstes Engagement gleich die Hauptrolle in der Arztserie "Dr. Kildare". Während dieser Zeit feierte er auch kurze Erfolge als Sänger, vor allem mit romantischen Balladen. Sein Gesangstalent nutzte er auch in Fernsehshows und auf der Bühne, insbesondere 1993 bei der Broadway-Neuinszenierung von "My Fair Lady".

Es folgten Rollen unter anderem in der Abenteuer-Serie "Shogun" und schließlich 1983 "Die Dornenvögel". In dem TV-Vierteiler spielte er den charismatischen Pater Ralph de Bricassart, der sich gegen alle Konventionen in die Farmerstochter Meggie verliebt.



Mehr als 200 Millionen Zuschauer verfolgten die Serie weltweit. Die TV-Verfilmung des Romans von Colleen McCullough übertraf alle bisherigen Einschaltquoten. Richard Chamberlain wurde 1984 für seine Rolle mit dem "Golden Globe" als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Das war bereits sein dritter Preis: Den ersten "Golden Globe" gewann er 1963 als Dr. Kildare in der Sparte "Bester TV-Star". Die nächste Trophäe folgte als bester TV-Drama-Darsteller in der Abenteuer-Serie "Shogun".

Theater-Engagements und Serien-Auftritte

Ende der 1980er Jahre zog er nach Hawaii und lebte dort als Maler. In den 2000er Jahren gastierte Chamberlain in verschiedenen Fernsehserien, darunter "Ein Hauch von Himmel", "The Drew Carey Show", "Will and Grace", "Nip/Tuck" und "Desperate Housewives". Außerdem hatte er eine wiederkehrende Rolle in der Serie "Brothers and Sisters".

Spätes Coming-Out