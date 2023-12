Mit gerade mal 51 Jahren stirbt Alexander Eduard Maximilian Prinz von Anhalt überraschend. Das bestätigte nach Angaben der "Bild"-Zeitung die Staatsanwaltschaft Essen. Er war einer von sechs Adoptivsöhnen von Frédéric Prinz von Anhalt. Informationen zur Todesursache gibt es bislang nicht. Der Notarzt konnte am Montagmorgen (27.11.) in seinem Haus in Lembeck in Nordrhein-Westfalen offenbar nur noch den Tod von Alexander Prinz von Anhalt feststellen. Bei ihm war seine Lebensgefährtin Justine.

Prinz Alexander Markus Maximilian Eduard von Anhalt, Herzog zu Sachsen und Westfalen, Graf von Askanien – so sein vollständiger Kunstname – wurde als Markus Schappalaer in Dorsten geboren und arbeitete als Bergmann in Recklinghausen, bevor er von Frédéric Prinz von Anhalt und der verstorbenen Schauspielerin Zsa Zsa Gabor adoptiert wurde.



Bekannt wurde er auch mit der Eröffnung seines Swingerclubs "Villa Palazzo" in Dorsten, mit dem Alexander Prinz von Anhalt Millionen verdiente.



Alexander war einer von Frédérics sechs Adoptivsöhnen. Er ist schon der zweite, der früh starb. 2016 kam der Nachtclubbesitzer Oliver Leopold Prinz von Anhalt mit 45 Jahren bei einem Autounfall in Los Angeles ums Leben.