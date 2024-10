Doch mit dem Rauswurf hatte der Musiker zuletzt seinen Frieden gefunden, wie er 2020 im Interview mit dem Musikmagazin "Metal Hammer" erzählte: "Ich laste es ihnen nicht an, dass sie mich loswerden wollten. [...] Es war nicht nur so, dass ich ein bisschen Koks geschnupft habe ... ich war einfach nonstop auf dem Trip, 24 Stunden am Tag, jeden Tag."



Anschließend war Paul Di'Anno als Solokünstler unterwegs und wurde Frontmann bei den Bands "Battlezone" und "Killers".



Der Vollblutmusiker Paul Di'Anno stand bis zuletzt auf der Bühne - auch wenn seine Gesundheit nicht immer mitspielte, wie seine Plattenfirma auf Facebook schrieb: "Obwohl er in den letzten Jahren von schweren gesundheitlichen Problemen geplagt wurde, die ihn an den Rollstuhl fesselten, unterhielt Paul weiterhin seine Fans auf der ganzen Welt und absolvierte seit 2023 weit über 100 Konzerte."



Seine letzten Auftritte absolvierte der Rocker im Rollstuhl.