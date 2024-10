Einen Schritt weiter ging Louis Tomlinson. Er richtet sich in seinem Post direkt an Liam: "Falls du zuhörst, [...] Ich will, dass du weißt, falls Bear [Liams siebenjähriger Sohn] mich jemals braucht, werde ich der Onkel sein, den er in seinem Leben braucht und ich werde ihm Geschichten darüber erzählen, wie toll sein Vater war."