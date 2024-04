Seine Flucht in einem weißen Ford Bronco vor 20 Polizeiautos in Beverly Hills wurde damals live im Fernsehen übertragen. In einem spektakulären Indizienprozess wurde O.J. Simpson freigesprochen.



In einem späteren Zivilverfahren wurde er aber für deren Tod verantwortlich gemacht und zu einer Entschädigungszahlung von 33,5 Millionen Dollar verurteilt.