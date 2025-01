Der bekannte Fernsehmoderator, Schauspieler und Entertainer Max Schautzer ist am Mittwoch (29.01.) im Alter von 84 Jahren gestorben. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Dem Bericht zufolge sei der gebürtige Österreicher seit Anfang Januar in einem Kölner Krankenhaus gewesen und dort am Mittwochnachmittag gestorben.