TV-Legende Schauspieler und Moderator Max Schautzer ist tot

29. Januar 2025, 17:52 Uhr

Der österreichische Schauspieler und Moderator Max Schautzer ist einem Medienbericht zufolge im Alter von 84 Jahren in einem Krankenhaus in Köln gestorben. Bereits vor drei Jahren starb seine große Liebe: Ehefrau Gundel.



