Ich traf Matthew Perry 1993 beim Williamstown Theatre Festival in Massachusetts. […] Er war so lustig und so süß und es hat so viel Spaß gemacht, mit ihm zusammen zu sein. Wir fuhren raus, um in Bächen zu schwimmen, tranken Bier in der örtlichen College-Bar und küssten uns auf einem Feld mit hohem Gras. Es war ein magischer Sommer. […] Ich bin heute supertraurig, wie so viele von uns. Ich hoffe, Matthew hat endlich Frieden.

Gwyneth Paltrow