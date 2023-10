In den 90er-Jahren wurde Matthew Perry durch seine Rolle des Chandler Bing in der Serie "Friends" weltberühmt. An der Seite seiner Co-Stars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer wurde Matthew Perry von 1994 bis 2004 mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Zum Ende der extrem populären Serie sollen die sechs Hauptdarsteller eine Million US-Dollar pro Folge verdient haben.

Doch auch wenn nach außen hin alles perfekt schien: Während seiner wohl erfolgreichsten Zeit hatte Matthew Perry mit einigen dunklen Geistern zu kämpfen.



Wie Matthew Perry in seinen Memoiren "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" schrieb, litt er jahrelang unter Medikamenten- und Alkoholabhängigkeit, ging 65 mal durch den Entzug und habe rund neun Millionen Dollar ausgegeben, um endlich nüchtern zu werden.



2016 sorgte Mattew Perry für Schlagzeilen, als er verriet, dass er sich nicht daran erinnern kann, drei Staffeln von "Friends" gedreht zu haben. "Ich hatte diese merkwürdige Regel, dass ich niemals am Set trinken würde. Aber ich bin zur Arbeit mit einem extremen Kater gegangen. Es ist so schrecklich, sich so zu fühlen und dann auch noch arbeiten und lustig sein zu müssen."